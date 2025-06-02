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СД "Транснефти" рекомендовал дивиденды-2024 в 198,25 рубля на акцию

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "Транснефти" рекомендовал направить на дивиденщды за 2024 год 143,7 млрд рублей, или 198,25 рубля на акцию, сообщила компания.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали дивиденды "Транснефти" за 2024 год в 188,1 рубля на акцию.

В целом на выплату по обыкновенным акциям (569 446 800 штук) планируется направить 112,9 млрд рублей, по привилегированным (155 487 500 штук) - 30,8 млрд рублей.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен на 20-й день с даты принятия решения о выплате годовым собранием акционеров.

"Транснефть" уже несколько лет направляет на дивиденды 50% от прибыли по МСФО, хотя в дивидендной политике прописано 25%. Чистая прибыль компании по МСФО составила в 2024 году 287,7 млрд рублей.

Росимущество по итогам 2023 года утвердило дивиденды "Транснефти" в общей сумме 128,5 млрд рублей, или 177,2 рубля на одну акцию. Чистая прибыль по МСФО за 2023 год составила 296,5 млрд рублей. Таким образом, на дивиденды было направлено 43% чистой прибыли.

Все 100% голосующих акций "Транснефти" - у государства, на рынке есть только "префы".

Транснефть
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