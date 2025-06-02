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Orlen намерена увеличивать поставки газа на Украину

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Польская Orlen и украинская группа "Нафтогаз" подписали меморандум о взаимопонимании в области разведки и добычи углеводородов, разработки месторождений, укрепления трансграничных отношений и коммерческих связей, сообщает польская компания.

"Стороны будут стремиться увеличить поставки природного газа через Польшу на Украину и продвигать совместные проекты в области добычи нефти и газа. Ожидается, что эти инициативы укрепят ресурсную безопасность и гибкость Украины. "Нафтогаз" также может извлечь выгоду из технической экспертизы Orlen в модернизации Кременчугского нефтеперерабатывающего завода, а также в восстановлении газовой инфраструктуры (...). Кроме того, обе компании намерены реализовать совместные инвестиционные проекты в сфере распределения топлива и развития сегмента биотоплива", - говорится в сообщении.

Это второе соглашение о сотрудничестве между Orlen и "Нафтогазом". В рамках первого польская компания заключила три контракта на поставку в общей сложности 300 млн кубометров американского СПГ на Украину.

Сейчас группа Orlen поставляет Киеву нефтепродукты, включая бензин, дизельное топливо и битум, а также предоставляет специализированные услуги операторам добычи углеводородов.

Orlen Нафтогаз Польша Украина
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