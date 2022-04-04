Польская Orlen сократила долю закупаемой в России нефти до 30%

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Польский концерн PKN Orlen сократил долю используемого на нефтеперерабатывающих заводах российского сырья до 30%, сообщил газете Parkiet председатель правления компании Даниэль Обайтек.

"В день начала войны мы прекратили закупку морских грузов российской нефти и заказали 28 танкеров с нефтью с альтернативных направлений. Таким образом, сегодня около 70% сырой нефти в портфеле компании - это сырье, которое поступает не из России", - сказал он.

По его словам, до начала военной операции на Украине доля нефти, поставляемой для Orlen с альтернативных направлений, уже превышала 50%.

Обайтек отметил, что в скором времени компания сможет еще больше ограничить импорт нефти из России благодаря контракту с Saudi Aramco о поставках до 20 млн тонн нефти в год (подписан в рамках коррекционных мероприятий для слияния с группой Lotos - ИФ). Предполагается, что отгрузки начнутся уже в середине этого года.

Глава Orlen считает, что уход от российской нефти должен быть скоординирован по всему Европейскому союзу, чтобы сохранить баланс рынка: "В противном случае может сложиться ситуация, при которой мы перестанем закупать, а продолжат, например, немецкие НПЗ, которые частично принадлежат русским. В результате продукты на основе дешевого, но не нужного нам сырья все равно окажутся на рынке. Чтобы этого не произошло, премьер предложил ввести налог на поставки российской нефти на уровне ЕС. Тогда у нас будет рыночный баланс и честная конкуренция".

Также он подчеркнул, что компания не покупает нефть за рубли.

"Мы рассчитываемся за нефть в валюте, указанной в контрактах. Изменение валюты означает изменение условий контракта. А для этого нужно согласие обеих сторон", - сказал Обайтек.

Как сообщалось, концерн держит курс на диверсификацию поставок нефти. Так, компания уже снизила закупки у "Роснефти": двухлетний контракт, подписанный в марте 2021 года, предполагает отгрузку 3,6 млн тонн нефти в год против объемов предшествующего соглашения на уровне 5,4-6,6 млн тонн. Вместе с тем, в 2022 году закончится действие трехлетнего контракта с "Роснефтью" о поставках на нефтеперерабатывающие заводы в Чехии. При этом контракт с "Татнефтью" будет действовать дольше.