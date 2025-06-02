Поиск

Доходность размещения ФНБ в валюте и золоте в 2024 году составила 0,21%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Доходность размещения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на счетах в Банке России, выраженная в корзине разрешенных иностранных валют и золота в обезличенной форме, за 2024 год составила 0,21% годовых, с момента создания фонда - 0,99% годовых, говорится в сообщении Минфина РФ.

В 2023 году она составляла 0,14% и 1,04% годовых соответственно, в 2022 году была на уровне минус 0,05% и плюс 1,1% годовых, в 2021 году - минус 0,05% годовых и плюс 1,18% годовых, в 2020 году - 1,02% годовых и 1,28% годовых, соответственно.

Доходность, выраженная в рублях, составила 0,37% годовых (12,64% годовых с момента создания фонда). В 2023 году она была на уровне 8,44% годовых (13,39% годовых с момента создания фонда), в 2022 году она составляла отрицательную величину - минус 6,03% годовых (со времени создания фонда - 13,73%), в 2021 году - минус 2,98% годовых (15,12% годовых с момента создания фонда). В 2020 году она была на уровне 26,08% годовых и 16,51% годовых со времени создания фонда.

Доходность размещения средств ФНБ на счете в китайских юанях в Банке России (в валюте счета) составила 0,35% годовых.

Всего в 2024 году в федеральный бюджет поступили доходы от размещения ФНБ в разрешенные финактивы на сумму 484,704 млрд рублей. В 2023 году эта сумма составляла 358,347 млрд рублей, что почти в 7 раз больше поступлений за 2022 год - 52,344 млрд рублей (за 2021 год - 257,293 млрд рублей, за 2020 год - 345,337 млрд рублей). При этом 77,6% всех доходов составили дивиденды по обыкновенным акциям Сбербанка - 376,073 млрд рублей. Проценты по валютным счетам в Банке России составили 11,028 млрд рублей. В целом доходы от вложений в иные финансовые активы, включая дивиденды Сбербанка, составили 473,676 млрд рублей.

ФНБ Минфин РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Morgan Stanley ожидает снижения долларового индекса в 2026 г. до минимума со времен пандемии

Топливо на московских АЗС в мае подорожало незначительно

Топливо на московских АЗС в мае подорожало незначительно

Иностранный ритейл пока не подавал заявок на возвращение в Россию

"Делимобиль" в рамках buyback может выкупить с рынка акции на сумму до 600 млн руб.

"Делимобиль" в рамках buyback может выкупить с рынка акции на сумму до 600 млн руб.

Нефть Brent подорожала до $64,3 за баррель

Нефть Brent подорожала до $64,3 за баррель

Страны ОПЕК+ увеличат добычу нефти в июле ввиду здорового рынка и прогноза устойчивости

Страны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу в июле на 411 тыс. б/с

Страны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу в июле на 411 тыс. б/с

Страны ОПЕК+ рассмотрят увеличение нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле, но возможны варианты

Страны ОПЕК+ рассмотрят увеличение нефтедобычи на 411 тыс. б/с в июле, но возможны варианты

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I квартале составила 170 млрд рублей

Хроники событий
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области8 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6475 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области25 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2283 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе411 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости389 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });