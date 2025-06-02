ОДК внедряет корпоративную IT-систему послепродажной поддержки эксплуатации авиадвигателей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Объединенная двигателестроительная корпорация запустила IT-систему послепродажного обслуживания для всей линейки двигателей новых российских гражданских самолётов, сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Сейчас программный комплекс находится в опытно-промышленной эксплуатации. Параллельно формируются требования по его модернизации, чтобы повысить интеграцию со смежными программными решениями предприятий ОДК, а также увеличить функциональность", - сказал заместитель генерального директора "Ростеха" Александр Назаров.

По словам Назарова, в числе новых функций планируется внедрить предиктивную диагностику двигателей для предотвращения опасных отказов. Также обновленная система сможет прогнозировать потребности в запасных частях и производственных мощностях.

"Одно из преимуществ платформы - полная адаптированность интерфейсов и функционала к реальным потребностям российских производителей и эксплуатантов, а также возможность гибкой настройки под конкретного клиента", - сказал Назаров.

Система унифицирована для работы с разными силовыми установками, в том числе ПД-8 для SJ-100, ПД-14 для самолетов МС-21, ТВ7-117СТ-01/02 для Ил-114-300 и "Ладоги". Программное обеспечение успешно протестировано в ОДК и на ее предприятиях - "ОДК-Авиадвигатель", "ОДК-Пермские моторы", "ОДК-Сатурн" и "ОДК-Климов".

"Решение работает по принципу "одного окна" на портале csp.uecrus.com и предоставляет клиентам корпорации единый доступ к информации по силовым установкам. Центр технической поддержки платформы будет сформирован на пермском предприятии "ОДК-Авиадвигатель", - отмечается в сообщении.

Информационная среда включает модули "Центр поддержки заказчика", "Управление парком силовых установок" и "Управление техническими публикациями". Так, сервис "Центр поддержки заказчика" позволяет оперативно принимать и обрабатывать запросы на техническую поддержку.

"Внедрение корпоративной информационной системы обеспечит автоматизацию процессов послепродажного обслуживания двигателей для гражданской авиации ПД-8, ПД-14 и ТВ7-117СТ-01/02 и управления их жизненным циклом. Запуск платформы позволил создать унифицированное информационное пространство для взаимодействия ОДК с заказчиками. Архитектура и функционал новой системы отвечают современным международным требованиям", - отметил директор по сервису ОДК - руководитель "ОДК-Сервис" Максим Ищенко.