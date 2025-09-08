В правительстве заявили о готовности предложить Китаю поставки авиакомплектующих

Москва. 8 сентября. INTERFAX.RU - Россия в перспективе может предложить Китаю, разрабатывающему собственный дальнемагистральный широкофюзеляжный самолет, поставки тяжелого двигателя ПД-26, который планируется использовать на транспортном самолете Ил-100 и, возможно, в перспективе на МС-21-500 и 600.

Об этом журналистам заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, подчеркнув, что решение за китайскими партнерами.

"Во-первых, пока самого самолета нет, поэтому как самолет появится, эти поставки появятся. Мы готовы к осуществлению таких поставок. В первую очередь речь идет о тех компетенциях, которые мы сформировали, в том числе под проект МС-21", - сказал он.

"Это композитное крыло и, в том числе, тяжелый двигатель на базе газогенератора ПД-35 - 26-ти тонн тяги двигатель, который сейчас ложится в основу Ил-100, это военно-транспортный самолёт, и, возможно, будущего варианта МС-21-500 и 600, где тоже будет использоваться ПД-26", - объяснил Мантуров.

Отвечая на вопрос о том, закладываются ли уже сейчас эти комплектующие в проект, он сказал: "Такая опция существует, но это будет решение наших китайских партнеров".

Двигатель ПД-26 пока находится в разработке, но у России уже есть линейка авиадвигателей, уже устанавливаемых на российские самолеты, в том числе МС-21 и SJ-100, - ПД-8 и ПД-14. Комментировать поставки этих авиадвигателей Мантуров не стал. "Мы стараемся не озвучивать те направления, которые к таким чувствительным направлениям относятся, чтобы не смущать коллег, если они сами озвучат то, что стоит на повестке дня, имеется в виду по двигателестроению. Могу сказать, что мы в этом направлении сотрудничаем многие годы", - отметил первый замглавы правительства.

В отношении ПД-26 "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК) ранее сообщила, что завершены работы по эскизному проекту на базе разработанного газогенератора ПД-35. Защита проекта планируется в сентябре 2025 года с закрытием госконтракта между Минпромторгом и ПАО "Ил".