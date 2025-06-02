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Объем торгов на "СПБ бирже" в мае сократился на 11% м/м, до 101,1 млрд рублей

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с российскими ценными бумагами на "СПБ бирже" в мае 2025 года составил 101,14 млрд рублей, что на 11,25% меньше, чем в апреле 2025 года (113,95 млрд рублей), и в 15,35 раза превышает показатель мая 2024 года (6,59 млрд рублей), сообщает пресс-служба площадки.

Среднедневной объем торгов в будние дни составил 4,6 млрд рублей, что на 5,79% меньше чем в апреле (4,89 млрд рублей). С учетом выходных среднедневной объем торгов составил 3,26 млрд рублей (в апреле - 3,93 млрд рублей).

На выходные пришлось 8,99% (8,26 млрд рублей) от общего объема торгов за отчетный месяц.

Участники торгов заключили в мае 13,17 млн сделок, что на 17,9% больше по сравнению с апрелем.

Количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в мае увеличилось на 15,59%, до 302,25 тысячи.

В информационной системе "СПБ биржи" размещены семь выпусков ЦФА на сумму 2,7 млрд рублей (в апреле 5,74 млрд рублей).

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