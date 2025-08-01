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Объем торгов на СПБ бирже в июле вырос на 5% м/м, до 133,5 млрд рублей

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - Стоимостной объем сделок в режиме основных торгов с российскими ценными бумагами на СПБ бирже по итогам июля 2025 года составил 133,52 млрд рублей, что на 4,92% больше, чем в июне 2025 года (127,26 млрд рублей), и в 20,85 раза превышает показатель июля 2024 года (6,4 млрд рублей), сообщается в пресс-релизе площадки.

Среднедневной объем торгов в будние дни июля составил 5,52 млрд рублей, что на 0,66% меньше, чем в июне (5,55 млрд рублей). С учетом выходных среднедневной объем торгов составил 4,45 млрд рублей (в июне - 4,24 млрд рублей).

На выходные пришлось 4,95% (6,61 млрд рублей) от общего объема торгов за месяц.

Участники торгов заключили в июле 21,48 млн сделок, что на 53,33% больше по сравнению с июнем (14,01 млн сделок).

Количество активных счетов инвесторов в режиме основных торгов в июле увеличилось на 66,67%, до 558,2 тыс.

В информационной системе СПБ биржи размещены семь выпусков ЦФА на сумму 4,21 млрд рублей (в июне - на 5,68 млрд рублей).

СПБ биржа
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