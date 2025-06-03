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Консорциум инвесторов хочет купить ирландскую сеть отелей Dalata за 1,3 млрд евро

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Консорциум, состоящий из владельцев недвижимости Pandox AB и Eiendomsspar AS, намерен купить крупнейшую в Ирландии гостиничную группу Dalata за 1,3 млрд евро, сообщает ирландская телерадиокомпания RTE.

Инвесторы готовы заплатить по 6,05 евро за каждую акцию Dalata, что представляет собой премию примерно в 5% к цене на закрытия торгов в понедельник.

Eiendomsspar сейчас владеет 8,8% акций сети отелей и является вторым по величине акционером.

Консорциум, согласно британским законам, должен до 15 июля сделать официальное предложение о покупке Dalata или отказаться от него.

Dalata в марте объявила о проведении стратегического пересмотра бизнеса для изучения вариантов повышения акционерной стоимости, включая потенциальную продажу.

Группа управляет 55 гостиницами под брендами Maldron Hotel и Clayton Hotel, большинство из которых расположены в Ирландии и Великобритании. В апреле Dalata объявила о том, что откроет свой первый отель в Испании в первом квартале 2029 года. Также в континентальной части Европы у группы есть по одной гостинице в Нидерландах и Германии.

Ирландия Великобритания Dalata Eiendomsspar AS Clayton Hotel Pandox AB
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