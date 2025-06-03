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Ирландская сеть отелей Dalata отказалась от продажи консорциуму инвесторов за 1,3 млрд евро

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Крупнейшая в Ирландии гостиничная группа Dalata отклонила предложение консорциума инвесторов, в который входят Pandox AB и Eiendomsspar AS, купить ее за 1,3 млрд евро.

Как говорится в пресс-релизе Dalata, ее совет директоров посчитал предложение недооценивающим стоимость компании и ее перспективы. Компания ведет переговоры с другими потенциальными покупателями в рамках стратегического пересмотра бизнеса, о котором было объявлено в марте.

Ранее сообщалось, что инвесторы были готовы заплатить по 6,05 евро за каждую акцию Dalata, что предусматривало премию в размере около 5% к цене на закрытия торгов в понедельник. Шведская Eiendomsspar владеет 8,8% акций сети отелей и является вторым по величине акционером.

Dalata управляет 55 гостиницами под брендами Maldron Hotel и Clayton Hotel, большинство из которых расположены в Ирландии и Великобритании. В апреле группа объявила о том, что откроет свой первый отель в Испании в первом квартале 2029 года. Также в континентальной части Европы у группы есть по одной гостинице в Нидерландах и Германии.

Ирландия Dalata Pandox AB Eiendomsspar AS
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