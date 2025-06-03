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British American Tobacco улучшил прогноз выручки на I полугодие

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Табачный концерн British American Tobacco (BAT) повысил прогноз выручки на первое полугодие 2025 года, отметив, что динамика его продаж в этом году пока немного превосходит ожидания.

По новому прогнозу BAT, выручка в текущем полугодии увеличится на 1-2% без учета курсовых разниц. Ранее ожидалось повышение на 1%.

Годовой рост выручки также прогнозируется на уровне 1-2%.

Продажи в сегменте новых продуктов в первом полугодии, как ожидается, увеличатся на 1-2%, а рост по итогам всего года ускорится до 5% благодаря выводу новинок этой категории на ключевые рынки в середине года.

BAT также рассчитывает на повышение годовой скорректированной операционной прибыли в 1,5-2,5%.

Компания ожидает, что сможет вернуться к росту выручки и прибыли в США в первом полугодии и по итогам всего года.

Акции BAT, которой принадлежат, в частности, бренды Kent, Dunhill и Lucky Strike, стабильны на торгах в Лондоне во вторник. С начала 2025 года их стоимость выросла на 16,1%.

British American Tobacco BAT США
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