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British American Tobacco сократил полугодовую выручку на 8,2% из-за продажи активов в РФ

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Табачный концерн British American Tobacco (BAT) зафиксировал снижение выручки в первом полугодии 2024 года из-за продажи активов в России и Белоруссии.

Выручка компании в январе-июне сократилась до 12,34 млрд фунтов ($15,91 млрд) с 13,44 млрд фунтов годом ранее. В органическом выражении показатель снизился на 0,8%.

BAT закрыл сделку по продаже бизнеса в России и Белоруссии консорциуму, возглавляемому местным менеджментом, в сентябре 2023 года. В первом полугодии 2023 года на Россию и Белоруссию приходилось примерно 2,7% выручки группы.

Также негативным фактором для выручки стали колебания валютных курсов.

Доналоговая прибыль ВАТ в минувшем полугодии выросла на 5,7%, до 5,6 млрд фунтов.

Компания ожидает органического роста выручки без учета колебания валютных курсов на 1-3% в 2024 году.

Руководство фирмы объявило о повышении промежуточных дивидендов на 2%, до 235,52 пенса на акцию.

С начала 2024 года капитализация BAT выросла на 14% и сейчас составляет около 57 млрд фунтов.

British American Tobacco BAT Белоруссия
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