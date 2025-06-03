Бразилия хочет привлечь $6,2 млрд от нефтяной промышленности за два года

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Министерство горнодобывающей промышленности и энергетики Бразилии готово предпринять ряд шагов, которые позволят привлечь около 35 млрд реалов ($6,2 млрд) от нефтяной промышленности в течение следующих двух лет, сообщает Bloomberg.

Глава ведомства Александре Силвейра представил президенту Луису Инасиу Луле да Силве меры, которые включают продажу лицензий на разведку нефти и пересмотр справочных цен, используемых для расчета налогов на нефть, говорится в сообщении министерства.

Такие действий, в случае одобрения, помогут правительству привлечь больше средств в бюджет и станут альтернативой спорному повышению налоговых ставок на ряд финансовых транзакций.

На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз рейтинга Бразилии на "стабильный" с "позитивного" из-за ожиданий более значительного дефицита бюджета.