МВФ на фоне тарифных войн существенно снизил прогноз роста мировой экономики

Прогноз роста ВВП РФ был незначительно повышен - до 1,5%

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Всплеск неопределенности в мировой экономике из-за тарифных войн, спровоцированных политикой новой американской администрации, на фоне и без того скромной динамики IV квартала 2024 года подтолкнул Международный валютный фонд к существенному снижению прогноза по росту мирового ВВП в 2025 году.

Глобальный вызов

Прогноз роста глобальной экономики на текущий год снижен на 0,5 п.п. - до 2,8% с 3,3%, сообщил МВФ в апрельском обзоре мировой экономики (World Economic Outlook), опубликованном во вторник.

По мнению фонда, глобальная экономика переживает критический момент. Если большую часть 2024 года наблюдались признаки стабилизации (хотя в IV квартале уже появились сигналы охлаждения), то серьезные изменения в тарифной политике в этом году привели к перезагрузке глобальной торговой системы и породили неопределенность, которая подвергает испытанию устойчивость мировой экономики. "С февраля США объявили о нескольких волнах повышения тарифов в отношении своих торговых партнеров, некоторые из них привели к контрмерам. Сначала рынки восприняли эти заявления в основном спокойно, пока 2 апреля США не ввели почти всеобщие тарифы, что вызвало исторические падения основных фондовых индексов и скачки доходности облигаций, за которыми последовало частичное восстановление", - отмечает МВФ, высказывая опасения относительно дальнейших беспорядочных коррекций.

Неопределенность, особенно в отношении торговой политики, достигла беспрецедентного уровня, отмечает МВФ. Степень ее варьируется от страны к стране в зависимости от протекционистских мер через торговые и финансовые связи, а также более широкие геополитические отношения. Эти события происходят на фоне уже охлаждающегося экономического импульса.

Оптимистичные в начале года настроения потребителей, бизнеса и инвесторов в США недавно переместились на заметно более пессимистичную территорию из-за воцарившейся неопределенности и объявления новых тарифов.

На рынках труда во многих странах наем замедлился, а число увольнений возросло. Прогресс в области дезинфляции в основном застопорился, а инфляция в некоторых случаях пошла вверх, при этом все большее число стран превышает свои целевые показатели инфляции. Инфляция в сфере услуг, хотя и все еще имеет тенденцию к снижению, остается выше уровней, предшествовавших всплеску инфляции, а инфляция основных товаров выросла с ноября 2024 года.

Прогноз роста глобального ВВП на 2026 год понижен на 0,3 п.п. - до 3%.

Прогноз по глобальной инфляции на 2025-2026 годы был повышен на 0,1 п.п. - до 4,3% и 3,6%.

Фонд повысил прогноз по инфляции в странах с развитой экономикой в 2025 году на 0,4 п.п. - до 2,5%, в 2026 году - на 0,2 п.п., до 2,2%. Прогноз по странам с формирующимся рынком и развивающимся странам снижен на 0,1 п.п. в текущем году - до 5,5%, в 2026 году, напротив, повышен на 0,1 п.п. - до 4,6%.

При этом фонд почти вдвое снизил оценку роста объема мировой торговли на 2025 год - до 1,7% с 3,2%. В 2026 году ожидается рост на 2,5% вместо 3,3%, прогнозировавшихся в январе.

МВФ ожидает более серьезного снижения средней цены нефти в 2025 году - на 15,5% (ранее - на 11,7%), до $66,94//барр. (было $69,76/барр., речь идет о среднеарифметическом значении стоимости трех разных бенчмарков - Brent, WTI и Dubai). В 2026 году, по прогнозу фонда, цена снизится на 6,8% (ранее - на 2,6%) - до $62,38.

Россия

Международный валютный фонд незначительно повысил прогноз роста российской экономики в 2025 году - до 1,5% с 1,4%. Аналогичное повышение - на 0,1 п.п. - было и в январе.

Оценка МВФ по-прежнему существенно ниже ожиданий Минэкономразвития, оставившего свой сентябрьский прогноз по росту экономики в 2025 году без изменений - 2,5%. При этом актуализированный прогноз МВФ попадает в интервал оценки ЦБ РФ - рост на 1-2%.

ЦБ РФ обновит свой среднесрочный макропрогноз в эту пятницу.

Прогноз на 2026 год для России понижен на 0,3 п.п. - до 0,9%.

Остальные страны

Прогноз роста экономик стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в 2025 г. снижен на 0,5 п.п. - до 3,7%, в 2026 г. - на 0,4 п.п., до 3,9%. Оценку роста развитых стран МВФ также снизил на 0,5 п.п., до 1,4% в текущем году, и на 0,3 п.п. в 2026 г. - до 1,5%.

Фонд снизил на 0,6 п.п. прогноз роста экономики Китая в 2025 году - до 4% (в январе он улучшил оценку роста на 0,1 п.п.). В 2026 году рост ВВП страны составит, по оценке МВФ, также 4%, ранее он оценивался им в 4,5%.

Снижена оценка роста ВВП Индии - в 2025 году на 0,3 п.п., до 6,2%, в 2026 году на 0,2 п.п., до 6,3%. Прогноз по Бразилии снижен на 0,2 п.п. - до 2% ежегодно.

Фонд существенно снизил прогноз роста ВВП США - на 0,9 п.п., до 1,8% (в январе наоборот поднимал прогноз на 0,5 п.п.). В 2026 году рост в США ожидается на 1,7% против 2,1%, прогнозировавшихся в январе.

Также МВФ продолжил снижение прогноза роста ВВП стран еврозоны - на 0,2 п.п., до 0,8% и 1,2%, соответственно.

В Германии фонд ожидает в текущем году нулевой рост, оценка снижена на 0,3 п.п. (изначально фонд прогнозировал рост на этот год на 1,3%, затем снижал свою оценку до 0,8% и 0,3%). В 2026 году, по мнению фонда, рост немецкой экономики составит 0,9% (предыдущая оценка - 1,1%).

Прогноз по Испании на текущий год повышен на 0,2 п.п., до 2,5%, на 2026 год остался без изменения - 1,8%. Для ВВП Франции оценка понижена на 0,2 п.п., до 0,6%, в 2026 году ожидается рост на 1,% (был 1,1%). По экономике Италии прогноз на 2025 г. снижен на 0,3 п.п., до 0,4%, в 2026 г. прогнозируется рост на 0,8% (0,9%).

МВФ также понизил оценку роста ВВП Великобритании - на 0,5 п.п., до 1,1%, прогноз на 2026 г. также снижен - на 0,1 п.п., до 1,4%.

Столь же существенное снижение прогноза произошло и по экономике Японии - на 0,5 п.п., до 0,6% в текущем году и на 0,2 п.п., до 0,6% в 2026 году.