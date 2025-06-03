Банки смогут учитывать списанные кредиты по мобилизационным контрактам при расчете налога на прибыль

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство поддержало законопроект, позволяющий кредитным организациям учитывать при расчете налога на прибыль все суммы прощенных обязательств по кредитам, прекращенным в связи с мобилизацией или участием заемщика в боевых действиях.

"Правительство РФ поддерживает законопроект при условии, что реализация его положений будет осуществлена в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законами субъектов РФ", - говорится в заключении.

Документ (№925877-8) ранее внес в парламент глава комитета по финансовому рынку Госдумы Анатолий Аксаков.

В действующей редакции Налогового кодекса (НК) к безнадежным долгам отнесены лишь отдельные случаи - например, смерть военнослужащего или признание его инвалидом I группы. Однако другие основания, прямо предусмотренные законом №377-ФЗ (включая заключение контракта на участие в боевых действиях и судебные решения о взыскании долга), формально не позволяют списать прощенные суммы в расходы.

Законопроект предлагает сделать отсылку ко всему закону №377-ФЗ, чтобы любой долг, прощенный по основаниям, указанным в нем, признавался безнадежным для целей налогообложения прибыли.

Необходимо обеспечить унифицированный комплексный подход, устранив правовую неопределенность, говорится в пояснительной записке. В документе подчеркивается, что банки исполняют государственную политику социальной поддержки мобилизованных и их семей, но при этом несут налоговые убытки.

В случае принятия документ вступит в силу со дня его официального опубликования.