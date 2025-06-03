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Нефть ускорила рост, Brent подорожала до $65,72 за баррель

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Подъем нефтяных котировок вечером во вторник усилился.

Цена августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:53 по московскому времени повысилась на $1,09 (1,69%), до $65,72 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $1,23 (1,97%), до $63,75 за баррель.

Рынок следит за развитием ситуации в канадской провинции Альберта, где нефтедобывающие компании резко сократили добычу из-за лесных пожаров. В результате пожаров приостановлена работа мощностей, на которые приходится добыча в размере порядка 350 тыс. баррелей в сутки, или 7% всего производства нефти в Канаде.

Поддержку котировкам также оказали сильные статданные по рынку труда США.

Количество открытых вакансий в Штатах в апреле увеличилось на 191 тыс. и составило 7,391 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). В марте, согласно пересмотренным данным, показатель составлял 7,2 млн. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя до 7,1 млн.

Негативным фактором стало ухудшение прогноза для мировой экономики от Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). ОЭСР во вторник понизила прогноз увеличения глобального ВВП на 2025 год до 2,9% с ожидавшихся в марте 3,1%, на 2026 год - до 2,9% с 3%.

Кроме того, долларовый индекс DXY, отражающий стоимость американской валюты относительно шести других основных мировых валют, растет во вторник на 0,5%, что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

"Если смотреть поверх краткосрочных колебаний, мы по-прежнему считаем, что рынки нефти с трудом смогут поглотить новые поставки со стороны ОПЕК в ближайшие месяцы", - отметил Дэниэл Гали из TD Securities.

Brent WTI ОЭСР США Канада
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