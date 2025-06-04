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Brent стабилизировалась и торгуется у $65,6 за баррель

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно стабильны днем в среду после утреннего снижения и довольно активного роста по итогам двух предыдущих сессий.

К 14:41 по Москве августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,01 (0,02%), до $65,62 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,02 (0,03%), до $63,39 за баррель.

Рост котировок в начале недели был вызван решением восьмерки стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничивших производство нефти на 2,2 млн б/с, увеличить квоты на добычу нефти на 411 тысяч баррелей в сутки в июле, как и в предыдущие два месяца. Такое решение было позитивно воспринято многими участниками рынка, опасавшимися, что добыча будет увеличена еще сильнее.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,28 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,24 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США представит свои данные позднее в среду. Аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.

Поддержку нефтяным котировкам также оказывают опасения перебоев в поставках из-за российско-украинского конфликта и лесных пожаров в Канаде.

Brent API WTI ОПЕК США
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