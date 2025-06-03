"Т-Технологии" не исключили коммерческого партнерства с "Яндексом"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - "Т-Технологии" не исключают коммерческого партнерства с "Яндексом", в том числе в создании совместных продуктов, заявил глава IR компании Андрей Павлов-Русинов в эфире "ГПБ инвестиций".

"Здесь мы, во-первых, тоже верим в высокотехнологический сектор, что он будет продолжать опережающий рост внутри экономики в целом, а также смотрим на возможные инкрементальные (постепенно увеличивающиеся - ИФ) партнерства, как коммерческие, как какие-то продуктовые с "Яндексом"", - сообщил он.

"Действительно у нас очень много разного рода пересечений. Здесь не буду, безусловно, комментировать или говорить о каких-то уже конкретных планах, но мы оба являемся лидерами в своих сегментах, в своих нишах, и, наверное, мы можем постепенно делиться каким-то опытом для того, чтобы улучшать инкрементально какое-то продуктовое предложение в наших отдельно стоящих бизнесах. Поэтому мы тут смотрим на наших коллег с большим энтузиазмом и оптимизмом", - подчеркнул Павлов-Русинов.

Недавно "Каталитик пипл" (совместное предприятие "Т-Технологий" и ХК "Интеррос" Владимира Потанина) получила 9,95% "Яндекса".

Глава IR "Т-Технологий" также допустил партнерство с другими группами, развивающими собственные экосистемы. "Мы с интересом смотрим на то, как наши коллеги развивают свои экосистемы, и где-то даже можем и смотреть на партнерство", - отметил он.

Основным акционером "Т-Технологий" является "Интеррос", после сделки по интеграции Росбанка ему принадлежит 41,4% холдинга.