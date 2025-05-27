Структура "Т-Технологий" и "Интерроса" получила 9,95% "Яндекса"

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Структура "Т-Технологий" и ХК "Интеррос" - "Каталитик пипл" получила 9,95% "Яндекса", сообщили владельцы совместного предприятия.

Сделка осуществлена посредством приобретения совместным предприятием юрлица, входившего в консорциум инвесторов, выкупивших российские активы "Яндекса" весной 2024 года.

Сделка была закрыта в конце мая 2025 года, уточнил "Интеррос". Он рассматривает эту инвестицию как стратегическую. "Приобретение миноритарной доли российского "Яндекса" в полной мере отвечает стратегии "Интерроса" по развитию инновационных направлений бизнеса. Мы выступаем стратегическим инвестором и рассматриваем эту сделку как долгосрочное вложение", - заявил холдинг.

"Инвестиция "Т-Технологий" в "Яндекс" осуществляется без использования собственного капитала группы и с эффективной ценой приобретения ниже текущей рыночной стоимости за счет размера доли, профиля и структуры финансирования. Ценность, которую Группа получает в результате данной сделки, имеет значительный долгосрочный позитивный эффект не только с точки зрения дальнейшего роста капитализации принадлежащего группе пакета акций компании "Яндекс", но и в свете возможных будущих взаимодействий компаний-лидеров", - прокомментировал президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк.

"Каталитик пипл" - совместное предприятие "Интерроса" (49,99%) и "Т-Технологий" (50,01%).

О том, что СП стало единственным владельцем юрлица, входившего в консорциум инвесторов по выкупу российских активов "Яндекса", следует из данных ЕГРЮЛ. "Каталитик пипл" получила 100% долей ООО "Меридиан-Сервис" 26 мая.

"Меридиан-Сервис" входил в пул инвесторов по приобретению российского бизнеса "Яндекса". Компания получила 10% в ЗПИФ "Консорциум. Первый", который сейчас выступает основным акционером МКПАО "Яндекс". Изначально "Меридиан-Сервис" контролировал экс-зампред "Газпрома" Александр Рязанов, его долю, согласно ЕГРЮЛ, "Каталитик пипл" и получила.

Акции "Яндекса" на закрытие торгов на "Мосбирже" 26 мая стоили 3917 рублей за бумагу. Таким образом, 9,95% акций "Яндекса" оцениваются примерно в 152,2 млрд рублей.

В середине мая уставный капитал компании "Каталитик пипл" увеличился с 2,9 млн рублей сразу до 149,9 млрд рублей, следует из данных ЕГРЮЛ. В капитал компании внесены уже имеющиеся инвестиции, а также привлеченное финансирование под возможные аналогичные по потенциальным синергетическим эффектам проекты, заявили ранее "Т-Технологии". Средства будут использованы для будущих инвестиций в инновационные и высокотехнологичные проекты, отметил "Интеррос".

"Каталитик пипл" осуществляет инвестиции в высокотехнологичные проекты. "Интеррос" отвечает за финансирование таких проектов, а "Т-Технологии" "получают возможность эффективно с требуемой доходностью на капитал инвестировать в технологические бизнесы с потенциальными синергиями без отвлечения капитала от ключевых бизнесов группы", отмечается в сообщении.

"Т-Технологии" видят потенциал в совместной реализации проектов с "Яндексом", в частности в развитии образовательных проектов, научных исследованиях, развитии больших языковых моделей и решений в области повышения безопасности, подчеркивает группа.

"Инвестиционный подход "Интерроса" основан на поддержке профессиональных команд и перспективных технологических решений при безусловном уважении к корпоративным традициям и ценностям. Мы убеждены, что именно такой подход способствует созданию устойчивой основы для научно-технического развития страны", - заявил генеральный директор "Интерроса" Сергей Батехин.

ЗПИФ "Консорциум. Первый" стал основным владельцем МКПАО "Яндекс" в мае 2024 года в рамках реструктуризации, которая поделила бизнес российской бигтех-компании на российский и международный. Yandex N.V., бывшая холдинговая структура "Яндекса", в результате сделки получила $2,8 млрд и 162,5 млн своих акций класса A.

По данным "Яндекса" на 31 декабря 2024 года, ЗПИФ владел 64,58% капитала, или 67,55% голосов МКПАО. Кроме "Меридиан-Сервиса", в консорциум входят компания ФМП (владеет 35% ЗПИФ), объединяющая менеджеров "Яндекса", компания основателя LETA Capital Александра Чачавы (25%), структура "ЛУКОЙЛа" (15%), компания гендиректора "Инфинитума" Павла Прасса (15%).

Условия сделки предполагали lock-up на продажу долей в течение 12 месяцев после закрытия первого этапа сделки.

По истечении lock-up участники консорциума получили техническую возможность владеть акциями "Яндекса" напрямую. Предполагается, что весь процесс перехода долей в "Яндексе" напрямую пайщикам ЗПИФ займет около двух месяцев, говорится в сообщении консорциума.