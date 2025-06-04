Поиск

Рубль утром в среду немного повышается в паре с юанем на МосБирже

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка опустился на Московской бирже утром в среду, рубль немного повысился после снижения по итогам предыдущих торгов. Участники рынка постепенно переходят к ожиданию пятничного заседания совета директоров Банка России по ключевой ставке.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,875 руб. (-2,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,78 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Актуальный диапазон торгов валютной пары "юань-рубль" на среду по-прежнему составляет 10,8-11 руб. за юань, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка "ПСБ" Богдан Зварич.

"Рубль продолжит удерживать позиции у локальных максимумов в среду утром. Поддержку ему будут оказывать спрос на рублевые активы в преддверии пятничного заседания ЦБ РФ, а также ситуация на рынке энергоносителей. В такой ситуации пара "юань-рубль" продолжит движение в диапазоне 10,8-11 руб. за юань с рисками тестирования нижней границы данного коридора, - пишет эксперт в комментарии. - И если в краткосрочной перспективе сохраняются возможности для укрепления национальной валюты, то на средне- и долгосрочном горизонтах мы видим риски ослабления национальной валюты, связанные со смягчением денежно-кредитной политики и активизацией импорта".

Цены на нефть

Цены на нефть умеренно снижаются утром в среду после довольно активного роста по итогам двух предыдущих сессий.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по московскому времени снизилась на 0,35%, до $65,4 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,38%, до $63,17 за баррель.

Рост котировок в начале недели был вызван решением восьмерки стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман), ранее ограничивших производство нефти на 2,2 млн б/с, увеличить квоты на добычу нефти на 411 тыс. баррелей в сутки в июле, как и в предыдущие два месяца. Такое решение было позитивно воспринято многими участниками рынка, опасавшимися, что добыча будет увеличена еще сильнее.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 3,28 млн баррелей. Неделей ранее показатель упал на 4,24 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 по Москве в среду, и аналитики в среднем прогнозируют, что он укажет на сокращение запасов нефти на 2,9 млн баррелей.

Китай Московская биржа Brent WTI ОПЕК+
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФРС сняла установленное из-за скандала ограничение на активы Wells Fargo

ФРС сняла установленное из-за скандала ограничение на активы Wells Fargo

Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,7% в начале основной сессии торгов

Китай обсуждает возможность заказа в июле нескольких сотен самолетов Airbus

Китай обсуждает возможность заказа в июле нескольких сотен самолетов Airbus

Нефть ускорила рост, Brent подорожала до $65,72 за баррель

Решетников назвал важной задачей для экономики РФ грамотно выйти из периода охлаждения

Решетников назвал важной задачей для экономики РФ грамотно выйти из периода охлаждения
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6484 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе415 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области9 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области27 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });