Страны ОПЕК+ договорились увеличить нефтедобычу в июле на 411 тыс. б/с

Фото: ruelleruelle/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Восемь стран ОПЕК+ договорились увеличить квоты по нефтедобыче в июле на 411 тыс. баррелей в сутки, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман добровольно сократили свою добычу на 2,2 млн б/с, и с апреля планировали постепенно разворачивать эти ограничения до октября 2026 года с темпом 130-140 тыс. б/с. Но с мая отступили от этого плана.

С января 2024 года накопленное перепроизводство нескольких стран-участниц составляет 4,6 млн б/с: Ирак - почти 2 млн б/с, Казахстан - 1,3 млн б/с, Россия - 0,7 млн б/с, ОАЭ - около 0,4 млн б/с. Россия обязалась компенсировать недосокращение до октября текущего года, остальные - до июля 2026 года.