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Remy Cointreau за фингод снизила чистую прибыль на треть, выручку - на 18%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Французский производитель алкогольной продукции Remy Cointreau SA в 2024-2025 финансовом году, завершившемся в марте, сократил выручку на 18% - до 984,6 млн евро, сообщается в отчетности компании.

Органическое снижение (без учета изменения валютных курсов и покупки/продажи бизнеса) также составило 18%.

Годовая чистая прибыль Remy Cointreau упала на 34,4% - до 121,2 млн евро, операционная прибыль - на 28,7%, до 217 млн евро.

Ухудшение финансовых показателей вызвано заметным спадом продаж алкоголя, который удалось частично компенсировать за счет мер по сокращению расходов на 85 млн евро в год (ожидалось 50 млн евро), отмечается в сообщении.

Продажи подразделения, выпускающего коньяк, за минувший фингод упали на 30,5%. Выручка от реализации другой алкогольной продукции снизилась на 9,2%.

Совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 1,5 евро на акцию.

Remy Cointreau ожидает в текущем фингоду увеличения выручки на 4-6% (mid-single-digit). При этом руководство отозвало прогноз на 2029-30 фингод из-за "отсутствия ясного макроэкономического прогноза, геополитической неопределенности и отсутствия восстановления на рынке США".

Remy Cointreau была образована в 1991 году путем слияния компаний Remy Martin (основана в 1724 году) и Cointreau (основана в 1849 году). Компания выпускает коньяки Remy Martin и Louis XIII, ром Mount Gay, бренди Metaxa, шампанское Piper-Heidsiek, Charles Heidsiek и F.Bonnet, ликеры Cointreau и Passoa.

Remy Cointreau
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