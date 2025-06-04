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Золото умеренно дорожает на сохранении неопределенности вокруг пошлин

Золото умеренно дорожает на сохранении неопределенности вокруг пошлин
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Фьючерсы на золото умеренно дорожают в среду после того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин на импорт стали и алюминия до 50% с 25%.

Котировки августовских фьючерсов на золото на бирже Comex к 13:35 по Москве повысились на 0,1% - до $3380 за тройскую унцию. За последние пять сессий драгметалл подорожал примерно на 2%, с начала года - почти на 25%.

Спрос на золото остается высоким из-за сохраняющихся рисков во внешнеторговой сфере.

Ранее Трамп заявил, что с лидером Китая сложно добиться соглашения.

"Мне по душе председатель КНР Си Цзиньпин, и всегда так было. Но он очень неуступчив, и с ним крайне трудно заключить сделку!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Минторг КНР отметил, что действия США, включая новые правила контроля экспорта чипов и угрозы аннулирования студенческих виз, нарушают достигнутые в Женеве договоренности и наносят ущерб китайским интересам.

Также участники рынка ждут публикации отчета о состоянии американского рынка труда в прошлом месяце в пятницу. Эксперты ожидают, что количество рабочих мест в экономике страны выросло на 130 тыс., а безработица осталась на отметке 4,2%. За данными по рынку труда внимательно следит Федеральная резервная система США и учитывает их при принятии решений по ключевой процентной ставке.

Дональд Трамп Минторг США Си Цзиньпин Comex Китай
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