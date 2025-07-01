Аналитик HSBC прогнозирует коррекцию цен на золото

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Цены на золото могут скорректироваться в сторону снижения к концу 2025 года за счет ослабления спроса на защитные активы, полагает главный аналитик HSBC на рынке драгоценных металлов Джеймс Стил.

Он повысил свои прогнозы на этот год и следующий, однако они по-прежнему предусматривают снижение котировок с текущих уровней.

Котировки августовских фьючерсов на золото на бирже Comex к 16:35 по Москве повысились на 1,6% - до $3360 за тройскую унцию. В апреле цена драгметалла превышала $3500 за унцию, однако с тех пор она снизилась примерно на 5%.

Стил ожидает, что средняя цена золота в 2025 году составит $3215 за унцию, в 2026 году - $3125 за унцию. Предыдущий прогноз составлял $3015 и $2915 соответственно. При этом его долгосрочный прогноз остаётся на уровне $2350 за унцию, то есть почти на треть ниже текущих значений.

Эксперт отметил, что цены на золото не установили новых исторических максимумов в последнее время, несмотря на сочетание геополитической напряженности на Ближнем Востоке и слабеющего доллара.

По его словам, это может быть вызвано снижением привлекательности золота в качестве безопасного актива, поскольку наихудшие сценарии торговых войн не реализовались.

Также он указал на сокращение физического спроса на золото для производства монет и ювелирных изделий из-за высоких цен.