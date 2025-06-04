Поиск

РЖД в мае зафиксировали потери в погрузке на 24 млн т из-за роста необеспеченных заявок

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" в мае зафиксировало усугубление ситуации с инфлированными заявками (когда заявляется объем груза, которого фактически нет - ИФ) грузоотправителей, заявил замглавы холдинга Михаил Глазков в на брифинге для грузоотправителей. Об этом сообщает телеграм-канал РЖД.

"Так, из-за непредъявления грузов к перевозке по уже согласованным заявкам потери в погрузке в мае составили порядка 24 млн тонн. В том числе 16,4 млн тонн - на южном направлении, 3,9 млн тонн - на восточном и 3,4 млн тонн - на западном направлении", - сообщает компания.

В апреле Глазков сообщал, что уровень инфлирования заявок на перевозку угля в западном направлении составил 30%.

"Мы в I квартале и в апреле столкнулись с новым вызовом, которого до этого не испытывали, - инфлированные заявки, когда грузоотправитель занимается так называемым читерством, перезаявляет объем груза, которого фактически нет. До 30% угольной продукции, которая была заявлена в западном направлении, это порты Азово-Черноморского бассейна и Октябрьской железной дороги, Балтийское, Баренцево и Белое море, не были предъявлены к перевозке. Раньше у нас отклонение было не более 2%", - говорил он.

Погрузка на сети РЖД в мае 2025 года упала на 9,4% и составила 94,6 млн тонн, в апреле падение составило 8,6%.

РЖД Михаил Глазков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Золото умеренно дорожает на сохранении неопределенности вокруг пошлин

Золото умеренно дорожает на сохранении неопределенности вокруг пошлин

В АЕБ прокомментировали майский спад продаж в России новых автомобилей

Объем ФНБ в мае сократился на 95,43 млрд рублей до 11,696 трлн рублей

ФРС сняла установленное из-за скандала ограничение на активы Wells Fargo

ФРС сняла установленное из-за скандала ограничение на активы Wells Fargo

Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,7% в начале основной сессии торгов

Китай обсуждает возможность заказа в июле нескольких сотен самолетов Airbus

Китай обсуждает возможность заказа в июле нескольких сотен самолетов Airbus
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6486 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области28 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области9 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });