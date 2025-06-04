РЖД в мае зафиксировали потери в погрузке на 24 млн т из-за роста необеспеченных заявок

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" в мае зафиксировало усугубление ситуации с инфлированными заявками (когда заявляется объем груза, которого фактически нет - ИФ) грузоотправителей, заявил замглавы холдинга Михаил Глазков в на брифинге для грузоотправителей. Об этом сообщает телеграм-канал РЖД.

"Так, из-за непредъявления грузов к перевозке по уже согласованным заявкам потери в погрузке в мае составили порядка 24 млн тонн. В том числе 16,4 млн тонн - на южном направлении, 3,9 млн тонн - на восточном и 3,4 млн тонн - на западном направлении", - сообщает компания.

В апреле Глазков сообщал, что уровень инфлирования заявок на перевозку угля в западном направлении составил 30%.

"Мы в I квартале и в апреле столкнулись с новым вызовом, которого до этого не испытывали, - инфлированные заявки, когда грузоотправитель занимается так называемым читерством, перезаявляет объем груза, которого фактически нет. До 30% угольной продукции, которая была заявлена в западном направлении, это порты Азово-Черноморского бассейна и Октябрьской железной дороги, Балтийское, Баренцево и Белое море, не были предъявлены к перевозке. Раньше у нас отклонение было не более 2%", - говорил он.

Погрузка на сети РЖД в мае 2025 года упала на 9,4% и составила 94,6 млн тонн, в апреле падение составило 8,6%.