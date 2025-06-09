Перевозки контейнеров по сети РЖД снизились в январе-мае на 1,7%

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Перевозки груженых и порожних контейнеров по сети ОАО "РЖД" в январе-мае 2025 года составили 3,188 млн TEU, что на 1,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, сообщила компания.

В том числе во внутреннем сообщении было отправлено 1,263 млн TEU (-2,4% к январю-маю 2024 года).

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило за отчетный период 2,3 млн TEU (-3,9%). В них перевезено 33,8 млн тонн грузов (-0,3%), в том числе: химикатов и соды - 342,4 тыс. TEU (-0,6%), лесных грузов - 251 тыс. (+3,9%), химических и минеральных удобрений - 199 тыс. (-0,6%), метизов - 175,4 тыс. (-2,4%), промышленных товаров - 161,2 тыс. (-3,8%), бумаги - 160,1 тыс. (+4,8%), машин, станков, двигателей - 142,1 тыс. (-11,1%), автомобилей и комплектующих - 128,1 тыс. (-34%), черных металлов - 90 тыс. (+1,5%), остальных и сборных грузов - 80,6 тыс. (-4,5%), строительных грузов - 74,1 тыс. (-32,3%), цветных металлов - 68,7 тыс. (+33,7%), зерна - 60,7 тыс. (+10,9%), нефти и нефтепродуктов - 37 тыс. (-15,8%), продуктов перемола - 19,6 тыс. (+7,5%), рыбы - 14,8 тыс. (-7%), цветной руды и серного сырья - 11,8 тыс. (-7,4%), мяса и животного масла - 10,8 тыс. (-4,5%), соли - 4,8 тыс. (рост в 1,8 раза), картофеля, овощей, фруктов - 4,7 тыс. (-27,2%), каменного угля - 4,5 тыс. (-23%), сахара - 2,7 тыс. (+27,5%), остальных продовольственных товаров - 143,9 тыс. TEU (+12,2%).