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Мосбиржа с 6 июня добавит 8 акций на утренние и вечерние торги

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 6 июня добавит еще восемь акций российских компаний в перечень ценных бумаг, доступных на утренней и вечерней сессиях, говорится в сообщении торговой площадки.

Так, инвесторы смогут совершать сделки с акциями НКХП, "Циан", РКК "Энергия", "Россети Ленэнерго", "Абрау-Дюрсо", "Русолово", "Черкизово" и "Мостотрест".

С 7 июня эти бумаги станут доступны для заключения сделок на торгах по выходным. Таким образом общее количество акций, доступных на сессии выходного дня, достигнет 114.

Утренняя сессия на рынке акций проводится с 6:50 до 9:50, вечерняя – с 19:00 до 23:50 по Москве.

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