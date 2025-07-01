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"Мосбиржа" с 4 июля добавит еще 33 акции на утренние и вечерние торги

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 4 июля добавит 33 акции российских компаний в перечень ценных бумаг, доступных на утренней и вечерней сессиях, сообщила площадка.

Инвесторы смогут совершать сделки с акциями ПАО "Лензолото", "Россети Юг", "Фармсинтез" и другими.

С 5 июля эти бумаги станут доступны инвесторам на торгах выходного дня. Общее количество инструментов на этой сессии достигнет 154, из них пять - биржевые фонды.

Утренняя сессия на рынке акций проводится с 6:50 до 9:50 по московскому времени, вечерняя - с 19:00 до 23:50.

Торги в выходные дни на рынке акций стартовали в марте. Они проводятся по субботам и воскресеньям с 09:50 до 19:00 и проходят в рамках дополнительной сессии, являющейся частью следующего за выходными торгового дня.

Мосбиржа Московская биржа Лензолото Фармсинтез
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