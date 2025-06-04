Саудовская Аравия хочет продолжения ускоренного наращивания квот ОПЕК+

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Саудовская Аравия хочет, чтобы ОПЕК+ продолжила ускоренное увеличение поставок нефти в ближайшие месяцы, поскольку для нее все большее значение приобретает восстановление утраченной доли рынка, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, королевство выступает за то, чтобы и в августе продолжить увеличивать квоты на 411 тысяч баррелей в сутки, а возможно, и в сентябре.

По утверждению одного из источников, Саудовская Аравия стремится скорее свернуть ограничения, чтобы воспользоваться пиковым спросом на нефть в Северном полушарии.

Агентство утверждает, что на последней встрече в конце мая, где была достигнута договоренность увеличить добычу также на 411 тысяч б/с в июле, как в июне и мае, Россия возглавила группу, куда также входили Алжир и Оман, которые выступили за приостановку наращивания, чтобы оценить его эффект, но точка зрения королевства победила.

Когда началось ускоренное наращивание, делегаты поясняли это тем, что Саудовская Аравия хотела давлением на цены наказать страны, которые недосокращали производство. Теперь, когда мир сталкивается с длительным периодом более дешевой нефти, восстановление утраченной доли рынка стало главной мотивацией для Эр-Рияда, говорят они.

Сообщается, что перед последней встречей участники обсуждали даже большее, чем 411 тысяч б/с, увеличение.

Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Алжир, Кувейт, Казахстан и Оман добровольно сократили свою добычу на 2,2 млн б/с в 2023 году и с апреля планировали постепенно разворачивать эти ограничения до октября 2026 года с темпом 130-140 тысяч б/с. Но с мая страны отступили от этого плана. Группа объясняет ускоренное наращивание здоровым рынком и его хорошими перспективами.

С января 2024 года по апрель 2025 года недосокращенные объемы достигли 4,6 млн б/с: Ирак превысил добычу почти на 2 млн б/с, Казахстан - на 1,3 млн б/с, Россия - на 0,7 млн б/с. Эти страны пообещали компенсировать объемы и представили соответствующие графики. Россия исполняет договоренности, Ирак и Казахстан продолжают их нарушать.

Казахстан, запустивший в начале года новые мощности по добыче на месторождении Тенгиз, обещал провести переговоры с компаниями и в апреле исполнить обязательства, но снова превысил квоту на 400 тысяч б/с. Министр энергетики Ерлан Аккенженов объяснил невыполнение обязательств перед ОПЕК+ тем, что страна не имеет права обязать международные консорциумы, разрабатывающие крупнейшие месторождения республики, снижать производство.

Замминистра энергетики Казахстана Алибек Жамауов заявил, что страна не будет сокращать нефтедобычу и уведомил об этом ОПЕК. Добыча нефти в Казахстане с февраля составляет около 1,8 млн б/с, в то время как даже без необходимости компенсаций его квота примерно на 350-400 тысяч б/с меньше.

МЭА полагает, что, несмотря на увеличение квот, в реальности добычу сможет увеличить лишь Саудовская Аравия.

Следующая встреча, где будут обсуждаться квоты на август, намечена на 6 июля.