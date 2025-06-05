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Нефть Brent подорожала до $65,8 за баррель

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили подъем вечером в четверг на новостях о разговоре лидеров США и Китая.

Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 17:47 по московскому времени повысилась на $0,97 (1,5%), до $65,83 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,99 (1,58%), до $63,84 за баррель.

В четверг состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, сообщают китайские государственные СМИ. Подробностей беседы пока не приводится.

В минувшую пятницу Трамп выразил надежду на обсуждение торговых договоренностей Вашингтона и Пекина напрямую с Си Цзиньпином, так как, по его мнению, многие из них были нарушены. Ранее представитель Белого дома Кэролайн Левитт сказала, что лидеры, скорее всего, проведут телефонные переговоры в ближайшие дни.

"Спрос на нефть будет определяться торговыми переговорами между США и их торговыми партнерами", - отметил Тамаш Варга из PVM.

Поддержку котировкам также оказывает сокращение добычи нефти в канадской провинции Альберта из-за лесных пожаров.

ЭкономикаСаудовская Аравия хочет продолжения ускоренного наращивания квот ОПЕК+Читать подробнее

Накануне сырьё заметно подешевело на информации о том, что Саудовская Аравия настаивает на ускоренном наращивании добычи странами ОПЕК+ в ближайшие месяцы. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, Эр-Рияд стремится восстановить утраченную долю рынка и выступает за то, чтобы в августе, а возможно и в сентябре продолжить увеличивать квоты на 411 тыс. баррелей в сутки.

Тем временем в среду саудовская госкомпания Saudi Aramco сообщила, что снизит цены на большинство сортов нефти для азиатских покупателей в июле. В то же время цены для Европы будут заметно повышены.

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