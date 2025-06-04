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Безработица в РФ в апреле осталась на достигнутом в марте минимальном уровне в 2,3%

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Безработица в России в апреле 2025 года осталась уровне 2,3%, достигнутом в марте и соответствующем историческому минимуму (за весь период наблюдений показателя с 1991 года), следует из материалов, опубликованных в среду Росстатом.

Ранее в январе и феврале показатель составлял 2,4%, повысившись впервые с декабря 2023 года.

До этого в течение трех месяцев, с октября по декабрь 2024 года, безработица удерживалась на исторически минимальных 2,3%. Предыдущее значение в 2,4% было зафиксировано в июне 2024 года и сохранялось в течение четырех месяцев, до сентября прошлого года.

До этого в апреле-мае 2024 года безработица в РФ составляла 2,6%, в марте показатель равнялся 2,7%, в феврале - 2,8%, в январе - 2,9%, в декабре 2023 года - 3%.

Общая численность безработных в России в апреле 2025 года составила 1 млн 709 тыс. человек, что на 21 тыс. ниже уровня марта.

Росстат
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