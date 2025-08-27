Безработица в РФ в июле третий месяц подряд оставалась на историческом минимуме в 2,2%

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Безработица в России в июле 2025 года не изменилась относительно июня и мая, составив 2,2%, что соответствует историческому минимуму за весь период наблюдений с 1991 года, следует из материалов, опубликованных в среду Росстатом.

Ранее с марта по апрель безработица в России равнялась 2,3%, в январе-феврале - 2,4%, с октября по декабрь прошлого года удерживалась на уровне 2,3%.

До этого, с июня по сентябрь 2024 года, показатель составлял 2,4%.

Общая численность безработных в России в июле 2025 года была равна 1 млн 650 тыс. человек, что на 14 тыс. ниже уровня июня.