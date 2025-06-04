Перевозки грузов речным транспортом в РФ в апреле сократились на 39,3% г/г

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Перевозки грузов речным транспортом в РФ в апреле 2025 года снизились на 39,3% по сравнению с аналогичным месяцем 2024 года, до 2,7 млн тонн. Об этом сообщается в материалах Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат).

По отношению к марту 2025 года грузоперевозки на внутренних водных путях выросли в 2,2 раза. За четыре месяца текущего года снижение составило 40,4% к соответствующему периоду прошлого года.

Грузооборот речного транспорта в РФ в апреле 2025 года сократился на 29,8% в годовом выражении и составил 1,8 млрд тонно-километров. По сравнению с мартовскими показателями он увеличился на 55%. В январе-апреле 2025 года грузооборот снизился по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на 22,4% до 4,8 млрд тонно-километров.