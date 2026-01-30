Поиск

В России в 2025 году перевозки грузов речным транспортом снизились на 14%

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - В России в 2025 году перевозки грузов речным транспортом сократились на 14% по сравнению с 2024 годом, сообщил глава Минтранса Андрей Никитин на круглом столе "Перспективы развития речных грузовых перевозок во взаимодействии с железнодорожными и автомобильными перевозками".

"По итогам 2025 года объем перевозок грузов внутренним водным транспортом снизился на 14% к уровню 2024 года и составил чуть более 90 млн тонн", - сказал министр.

"Есть и позитивные сигналы - это рост пассажирских перевозок на 7%, до 13 млн пассажиров, в том числе туристических - их объем увеличился на 23%", - добавил он.

Он отметил, что доля пассажирских перевозок остается незначительной и не компенсирует снижение грузового сегмента. "Необходимо стимулировать рост грузопотоков на внутренних водных путях и увеличить долю речного транспорта в общем транспортном балансе страны", - отметил Никитин.

