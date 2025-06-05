МосБиржа 10 июня запустит фьючерсы на апельсиновый сок

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 10 июня начнет торги на срочном рынке расчетными фьючерсными контрактами на апельсиновый сок, говорится в сообщении площадки.

Новый инструмент будет отражать изменение цен на замороженный концентрированный апельсиновый сок.

"Расчетные фьючерсы на апельсиновый сок не предполагают физической поставки базового актива, но при этом позволяют трейдерам использовать движения цен в своих торговых стратегиях. Российские производители и промышленные потребители апельсинового сока смогут задействовать фьючерсные контракты для ценового хеджирования", - отмечается в сообщении.

Ключевые параметры фьючерсного контракта: торговый код - ORANGE (короткий код - OJ); базовый актив - замороженный концентрат апельсинового сока, торгуемый на зарубежных рынках; котировка - в долларах США за 1 фунт; лот контракта - 100 фунтов (~ 22 000 рублей); сроки исполнения: шесть раз в год - в январе, марте, мае, июле, сентябре и ноябре.

Инвесторам с даты старта торгов фьючерсами станут доступны контракты с исполнением в июле и сентябре 2025 года. Расчеты по контрактам будут проходить в рублях.

Сейчас на срочном рынке МосБиржи уже торгуются два вида фьючерсных контрактов на товары мирового агропромышленного комплекса - какао и кофе, а также фьючерсы на российские сельскохозяйственные товары - пшеницу и сахар.