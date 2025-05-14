Мосбиржа запускает фьючерсы на кофе

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 20 мая начнет торги на срочном рынке расчетными фьючерсами на кофе, говорится в сообщении площадки.

Контракты отражают динамику биржевой цены на кофейные зерна из различных стран Африки, Центральной и Южной Америки, а также других регионов - производителей кофе.

"Кофе – один из самых активно торгуемых в мире товаров, цены на который в этом году находятся на максимумах. Исторически цена кофе демонстрирует высокую волатильность, что делает этот товар привлекательным для трейдеров, которые ищут возможности для создания торговых стратегий, основанных на краткосрочных и долгосрочных трендах", - отмечается в сообщении.

Ключевые параметры фьючерсного контракта: торговый код – COFFEE (короткий код – KC), базовый актив – кофе сорта арабика, торгуемый на зарубежных рынках, котировка – в долларах США за 1 фунт, лот контракта – 10 фунтов (около 3100 рублей).

Инвесторам с даты старта торгов станут доступны контракты с исполнением в июне и августе 2025 года.

Сейчас на срочном рынке Мосбиржи торгуется 41 опцион на акции, 3 опциона на валюты, опцион на золото, опцион на индекс, свыше 150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базовыми активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары.