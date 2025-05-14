Поиск

Мосбиржа запускает фьючерсы на кофе

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - "Московская биржа" 20 мая начнет торги на срочном рынке расчетными фьючерсами на кофе, говорится в сообщении площадки.

Контракты отражают динамику биржевой цены на кофейные зерна из различных стран Африки, Центральной и Южной Америки, а также других регионов - производителей кофе.

"Кофе – один из самых активно торгуемых в мире товаров, цены на который в этом году находятся на максимумах. Исторически цена кофе демонстрирует высокую волатильность, что делает этот товар привлекательным для трейдеров, которые ищут возможности для создания торговых стратегий, основанных на краткосрочных и долгосрочных трендах", - отмечается в сообщении.

Ключевые параметры фьючерсного контракта: торговый код – COFFEE (короткий код – KC), базовый актив – кофе сорта арабика, торгуемый на зарубежных рынках, котировка – в долларах США за 1 фунт, лот контракта – 10 фунтов (около 3100 рублей).

Инвесторам с даты старта торгов станут доступны контракты с исполнением в июне и августе 2025 года.

Сейчас на срочном рынке Мосбиржи торгуется 41 опцион на акции, 3 опциона на валюты, опцион на золото, опцион на индекс, свыше 150 фьючерсных контрактов и опционов на них, базовыми активами которых выступают фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и другие товары.

Московская биржа Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Замороженные активы РФ в I квартале принесли Euroclear 1,5 млрд евро процентных доходов

Bloomberg сообщил о секретных продажах алмазов De Beers со скидкой 10-20%

Bloomberg сообщил о секретных продажах алмазов De Beers со скидкой 10-20%

"Газпром нефть" ждет роста доли электрозарядок на рынке АЗС за десять лет до 10%

"Газпром нефть" ждет роста доли электрозарядок на рынке АЗС за десять лет до 10%

Цена нефти Brent снизилась до $66,24 за баррель после скачка накануне

Цена нефти Brent снизилась до $66,24 за баррель после скачка накануне

Путин отметил, что США продолжают закупку ядерного топлива из РФ

Минфин РФ готов рассматривать вопрос пониженной ставки НДС для общепита

Минфин РФ готов рассматривать вопрос пониженной ставки НДС для общепита
Умершие знаменитости

Прощание с бывшим главой Центробанка Виктором Геращенко пройдет 14 мая

Хроники событий
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости386 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне189 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6363 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана70 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2254 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе403 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов209 материалов
Бюджет РФБюджет РФ46 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ54 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России78 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау89 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России64 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });