Поиск

Citigroup сократит 3,5 тысячи технологических специалистов в Китае

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Citigroup Inc. сократит штат технологических специалистов в китайских Шанхае и Даляне примерно на 3,5 тысячи человек, сообщил банк.

Ожидается, что сокращения завершатся к началу четвертого квартала. При этом некоторых сотрудников переведут в другие офисы.

Меры не затронут дочерний Citibank (China) Co.

"Мы привержены работе с нашими корпоративными и институциональными клиентами в Китае и поддержке их трансграничных банковских нужд, а также обслуживанию ведущих здесь бизнес клиентов из нашей международной сети", - заявил Марк Луэ, отвечающий за работу Citi на рынках Японии, Северной Азии и Австралии.

По его словам, банк также продолжит работать над запуском китайского подразделения в сфере ценных бумаг. Изначально Citi планировал запустить инвестбанковский бизнес в КНР к середине 2023 года, но столкнулся с регуляторными трудностями.

В 2022 году банк объявил о закрытии розничного сегмента в Китае.

Citi сообщил в 2024 году о намерении сократить штат на 20 тысяч человек до конца 2026 года.

Citibank Citigroup Китай Марк Луэ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Таиланде не исключают запуска оплаты картами "Мир"

В России число выданных ипотек на индивидуальное жилье упало в четыре раза

МосБиржа 10 июня запустит фьючерсы на апельсиновый сок

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Трамп выступил за отказ от лимита госдолга США

Трамп выступил за отказ от лимита госдолга США

Туроператоры сообщили о росте спроса на шенгенские визы на 50-60% в 2025 году

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6494 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });