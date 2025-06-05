Citigroup сократит 3,5 тысячи технологических специалистов в Китае

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Citigroup Inc. сократит штат технологических специалистов в китайских Шанхае и Даляне примерно на 3,5 тысячи человек, сообщил банк.

Ожидается, что сокращения завершатся к началу четвертого квартала. При этом некоторых сотрудников переведут в другие офисы.

Меры не затронут дочерний Citibank (China) Co.

"Мы привержены работе с нашими корпоративными и институциональными клиентами в Китае и поддержке их трансграничных банковских нужд, а также обслуживанию ведущих здесь бизнес клиентов из нашей международной сети", - заявил Марк Луэ, отвечающий за работу Citi на рынках Японии, Северной Азии и Австралии.

По его словам, банк также продолжит работать над запуском китайского подразделения в сфере ценных бумаг. Изначально Citi планировал запустить инвестбанковский бизнес в КНР к середине 2023 года, но столкнулся с регуляторными трудностями.

В 2022 году банк объявил о закрытии розничного сегмента в Китае.

Citi сообщил в 2024 году о намерении сократить штат на 20 тысяч человек до конца 2026 года.