Citigroup в III квартале снизил чистую прибыль на 9%, лучше прогноза

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Citigroup Inc., входящий в число крупнейших банков США, в третьем квартале 2024 года сократил чистую прибыль на 8,7% при росте выручки на 0,9%.

В июле-сентябре чистая прибыль банка составила $3,238 млрд, или $1,51 в расчете на акцию, по сравнению с $3,546 млрд, или $1,63 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Выручка выросла до $20,315 млрд против $20,139 млрд годом ранее.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне $1,31 на акцию при выручке в $19,9 млрд.

Сегмент услуг (депозитарные и торговые решения для крупных клиентов, а также операции с ценными бумагами) повысил выручку на 8% - до $5,028 млрд.

Доходы рыночного сегмента поднялись на 1% и составили $4,8 млрд. В том числе выручка от операций с акциями взлетела на 32% (до $1,2 млрд), с бумагами с фиксированной доходностью сократилась на 6% (до $3,6 млрд).

Выручка корпоративно-инвестиционного банкинга увеличилась на 18%, составив $1,676 млрд. Доходы в сфере управления активами выросли на 9% - до $2,002 млрд.

Объем проблемных кредитов на конец прошлого квартала составлял $2,2 млрд, что на 34% ниже показателя годом ранее.

Объем выданных Citigroup кредитов на конец сентября равнялся $689 млрд, увеличившись за год на 3%. При этом сумма депозитов, размещенных в банке, выросла также на 3% - почти до $1,3 трлн.

Коэффициент достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец третьего квартала составлял 13,7% против 13,6% годом ранее.