Procter & Gamble планирует сократить 7 тысяч рабочих мест за два года

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американская Procter & Gamble Co. (P&G) планирует снизить на 7 тысяч число рабочих мест, не задействованных в производстве, в следующие два года.

В общей сложности сокращения затронут порядка 15% непроизводственного персонала, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информацию, озвученную топ-менеджерами компании на проходящей в Париже потребительской конференции.

Кроме того, руководство компании планирует сокращать портфель продукции P&G, выходя из некоторых категорий и отделяя небольшие бренды на определенных рынках. Более четкой информации относительно этих планов представлено не было.

Выручка компании в третьем квартале 2025 финансового года (январь-март) уменьшилась на 2%, оказавшись слабее прогнозов рынка. Органический рост продаж составил лишь 1%.

В апреле P&G понизила прогноз выручки на текущий фингод - теперь она ожидает, что этот показатель будет на уровне предыдущего, тогда как ранее рассчитывала на рост в диапазоне 2-4%. Тогда же компания анонсировала меры по сокращению расходов, а также повышение цен на ряд товаров.

Procter & Gamble начала работать в 1837 году как небольшой семейный бизнес по производству мыла и свечей в городе Цинциннати (штат Огайо). В настоящее время портфель компании состоит примерно из 10 продуктовых категорий и около 65 торговых марок, которые продаются почти в 70 странах.

Общее число сотрудников P&G превышает 100 тысяч человек.