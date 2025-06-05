Поиск

Procter & Gamble планирует сократить 7 тысяч рабочих мест за два года

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Американская Procter & Gamble Co. (P&G) планирует снизить на 7 тысяч число рабочих мест, не задействованных в производстве, в следующие два года.

В общей сложности сокращения затронут порядка 15% непроизводственного персонала, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информацию, озвученную топ-менеджерами компании на проходящей в Париже потребительской конференции.

Кроме того, руководство компании планирует сокращать портфель продукции P&G, выходя из некоторых категорий и отделяя небольшие бренды на определенных рынках. Более четкой информации относительно этих планов представлено не было.

Выручка компании в третьем квартале 2025 финансового года (январь-март) уменьшилась на 2%, оказавшись слабее прогнозов рынка. Органический рост продаж составил лишь 1%.

В апреле P&G понизила прогноз выручки на текущий фингод - теперь она ожидает, что этот показатель будет на уровне предыдущего, тогда как ранее рассчитывала на рост в диапазоне 2-4%. Тогда же компания анонсировала меры по сокращению расходов, а также повышение цен на ряд товаров.

Procter & Gamble начала работать в 1837 году как небольшой семейный бизнес по производству мыла и свечей в городе Цинциннати (штат Огайо). В настоящее время портфель компании состоит примерно из 10 продуктовых категорий и около 65 торговых марок, которые продаются почти в 70 странах.

Общее число сотрудников P&G превышает 100 тысяч человек.

Огайо Procter & Gamble P&G США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Таиланде не исключают запуска оплаты картами "Мир"

В России число выданных ипотек на индивидуальное жилье упало в четыре раза

МосБиржа 10 июня запустит фьючерсы на апельсиновый сок

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Трамп выступил за отказ от лимита госдолга США

Трамп выступил за отказ от лимита госдолга США

Туроператоры сообщили о росте спроса на шенгенские визы на 50-60% в 2025 году

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6494 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области35 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе416 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2284 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России79 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall332 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана75 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });