Трейдер Trafigura сократил полугодовую выручку на 4% при росте прибыли

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Trafigura Group Pte Ltd, один из крупнейших сырьевых трейдеров мира, в первом полугодии 2025 финансового года увеличил чистую прибыль на 3%, сократив выручку на 4%.

За шесть месяцев, завершившихся в марте, чистая прибыль компании $1,515 млрд против $1,471 млрд годом ранее.

Базовая EBITDA уменьшилась до $3,864 млрд с $4,284 млрд.

Выручка опустилась до $119,242 млрд по сравнению со $124,197 млрд в прошлом году. Это в основном обусловлено более низкими ценами на сырье, отмечается в отчете.

Совокупный объем торгов нефтью, нефтепродуктами, природным газом и СПГ составил за полугодие 7,2 млн баррелей в сутки, как и годом ранее. Объем торговли цветными металлами снизился до 9,9 млн тонн с 10,4 млн тонн, насыпным сырьем (включая железную руду) - до 43,4 млн тонн с 54,7 млн тонн.

Кроме того, Trafigura объявила дивиденды в размере около $1,54 млрд против $661 млн годом ранее.