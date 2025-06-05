СПБ биржа не будет выплачивать дивиденды за 2024 год

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Совет директоров "СПБ биржи" рекомендовал не выплачивать дивиденды по результатам 2024 года. Об этом говорится в материалах к годовому собранию акционеров.

Ранее биржа сообщала, что ГОСА пройдет 26 июня в онлайн-формате. Дата, на которую определялись лица, имеющие право на участие в нем, - 1 июня.

Повторное собрание акционеров назначено на 27 июня.

Биржа в 2024 году получила чистую прибыль по МСФО в размере 1,07 млрд рублей против 678 млн рублей по итогам 2023 года. Чистый убыток по РСБУ сократился до 10,66 млн рублей с 525,828 млн рублей в 2023 году.

В ноябре 2021 года "СПБ биржа" провела IPO, в рамках которого разместила 13,3% акционерного капитала. Биржа сообщала в проспекте эмиссии, что не планирует в обозримом будущем выплачивать дивиденды, а намерена использовать доходы для финансирования расширения бизнеса.

Генеральный директор торговой площадки Евгений Сердюков в мае 2024 года в интервью РБК говорил, что "СПБ биржа" готова рассмотреть вопрос изменения дивидендной политики в 2025 году.