Поиск

Чистый убыток "СПБ биржи" по РСБУ за I полугодие сократился в 2,3 раза

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" по итогам января-июня 2025 года получила чистый убыток в размере 285,190 млн рублей против 657,575 млн рублей в аналогичном периоде 2024 года, говорится в отчетности торговой площадки по РСБУ.

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы "СПБ биржи" увеличилась до 124,944 млн рублей с 41,381 млн рублей.

Процентные доходы уменьшились до 212,235 млн рублей с 218,558 млн рублей. Расходы на персонал сократились до 371,021 млн рублей с 373,766 млн рублей.

"Убыток за первые шесть месяцев 2025 года преимущественно обусловлен валютной переоценкой государственных облигаций в собственном портфеле, что отразилось, в том числе на снижении капитала - на 1,19% до 14,91 млрд рублей и валюты баланса - на 1,7% до 16,83 млрд рублей", - отмечается в комментарии пресс-службы биржи.

"СПБ биржа опубликует не позднее 29 августа консолидированную финансовую отчетность за первое полугодие 2025 года в соответствии с МСФО, которая включает результаты дочерних операционных компаний. Это продемонстрирует полную картину финансового состояния группы", - добавили там.

Группа "СПБ биржи" включает дочерние операционные компании НКО-ЦК "СПБ Клиринг", оказывающий услуги клиринга, и СПБ банк, осуществляющий функции расчетного депозитария.

СПБ биржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Аграрии РФ готовят корма животным на зиму на фоне жары и дождей, опасаются новых "погодных сюрпризов". Обзор

Аграрии РФ готовят корма животным на зиму на фоне жары и дождей, опасаются новых "погодных сюрпризов". Обзор

Средняя загрузка европейской ветки "Турецкого потока" в июле превысила 90%

Средняя загрузка европейской ветки "Турецкого потока" в июле превысила 90%

Минэнерго отметило, что темпы роста цен на бензин на АЗС остаются в рамках инфляционного фона

Минэнерго отметило, что темпы роста цен на бензин на АЗС остаются в рамках инфляционного фона

Инфляция в еврозоне в июле осталась на уровне 2%, ожидалось замедление до 1,9%

Инфляция в еврозоне в июле осталась на уровне 2%, ожидалось замедление до 1,9%

Nintendo в I финквартале нарастила выручку в 2,3 раза

Nintendo в I финквартале нарастила выручку в 2,3 раза

Акции Figma взлетели в цене на 250% в ходе дебютных торгов после IPO

Акции Figma взлетели в цене на 250% в ходе дебютных торгов после IPO

Сбер надеется на разъяснение кабмином условий использования средств ФНБ по проекту ВСМ

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6865 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе443 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2325 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана415 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });