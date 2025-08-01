Чистый убыток "СПБ биржи" по РСБУ за I полугодие сократился в 2,3 раза

Москва. 1 августа. INTERFAX.RU - "СПБ биржа" по итогам января-июня 2025 года получила чистый убыток в размере 285,190 млн рублей против 657,575 млн рублей в аналогичном периоде 2024 года, говорится в отчетности торговой площадки по РСБУ.

Выручка от оказания услуг и комиссионные доходы "СПБ биржи" увеличилась до 124,944 млн рублей с 41,381 млн рублей.

Процентные доходы уменьшились до 212,235 млн рублей с 218,558 млн рублей. Расходы на персонал сократились до 371,021 млн рублей с 373,766 млн рублей.

"Убыток за первые шесть месяцев 2025 года преимущественно обусловлен валютной переоценкой государственных облигаций в собственном портфеле, что отразилось, в том числе на снижении капитала - на 1,19% до 14,91 млрд рублей и валюты баланса - на 1,7% до 16,83 млрд рублей", - отмечается в комментарии пресс-службы биржи.

"СПБ биржа опубликует не позднее 29 августа консолидированную финансовую отчетность за первое полугодие 2025 года в соответствии с МСФО, которая включает результаты дочерних операционных компаний. Это продемонстрирует полную картину финансового состояния группы", - добавили там.

Группа "СПБ биржи" включает дочерние операционные компании НКО-ЦК "СПБ Клиринг", оказывающий услуги клиринга, и СПБ банк, осуществляющий функции расчетного депозитария.