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Из-за реформы швейцарскому банку UBS придется увеличить резервы на $26 млрд

Москва. 6 июня. INTERFAX.RU - Швейцарскому банку UBS Group AG придется зарезервировать дополнительный капитал в размере до $26 млрд в соответствии с условиями банковской реформы, предложенной правительством страны.

Эта сумма превышает предыдущие оценки и может обострить отношения между банком и государством, отмечает Bloomberg. Ранее агентство сообщало, что UBS рассматривает возможность переноса штаб-квартиры из Швейцарии, если власти страны проведут реформу, которую в банке считают "чрезмерной реакцией" на крах Credit Suisse.

В соответствии с проектом реформы, опубликованным 6 июня, крупнейшие расходы для UBS несет в себе предложение об увеличении резервных требований для фининститутов, имеющих зарубежные подразделения. В случае принятия реформы банкам придется держать внутри страны резервы в размере 100% стоимости зарубежных активов, а не 60%, как в настоящее время.

По оценкам правительства, лишь этот пункт потребует от UBS увеличения резервов на $23 млрд.

Власти Швейцарии обосновывают такие предложения тем, что увеличение резервов сделает UBS более гибким и устойчивым в случае кризиса.

"Предложение, касающееся зарубежных подразделений, означает, что в экстренном случае UBS сможет отделить их либо частично, либо полностью, не нанеся ущерба капитализации материнского банка", - говорится в заявлении правительства.

"Необходимое наращивание капитала в идеале может быть достигнуто без привлечения капитала, без чрезмерного ограничения органического роста и отчислений акционерам", - отмечается в заявлении.

Credit Suisse UBS правительство Швейцария
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