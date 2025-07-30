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Квартальная чистая прибыль банка UBS выросла в 2,1 раза

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Швейцарский UBS Group AG, мировой лидер в сфере управления активами состоятельных клиентов, во втором квартале 2025 года увеличил чистую прибыль более чем вдвое, что позволило ей превзойти ожидания аналитиков.

В апреле-июне чистая прибыль банка составила $2,4 млрд против $1,14 млрд годом ранее.

Консенсус-прогноз аналитиков, представленный самим банком, предусматривал чистую прибыль во втором квартале на уровне $2,05 млрд.

Доналоговая операционная прибыль UBS увеличилась до $2,19 млрд с $1,47 млрд, выручка - до $12,11 млрд с $11,9 млрд. Аналитики ожидали, что эти показатели составят $1,93 млрд и $11,94 млрд соответственно.

Чистый процентный доход UBS в минувшем квартале повысился до $1,97 млрд c $1,54 млрд годом ранее, чистый комиссионный доход - до $6,71 млрд с $6,53 млрд.

Подразделение по управлению активами состоятельных граждан зафиксировало чистый приток активов в размере $23 млрд в прошлом квартале.

Банк также отметил, что общая экономия в результате покупки Credit Suisse достигла $9,1 млрд, что представляет собой 70% цели на конец 2026 года. В том числе выведены из эксплуатации более 1 тысячи приложений, отключены более половины серверов.

Credit Suisse UBS Швейцария
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