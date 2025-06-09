Суд решил взыскать с экс-руководителей СГ "Спасские ворота-М" 137 млн руб. убытков

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 6 июня по заявлению госкорпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ, конкурсный управляющий) решил взыскать с бывших руководителей АО "Страховая группа "Спасские ворота-М" (Москва) убытки в общем размере 137 млн рублей.

Как отмечается в пресс-релизе АСВ, среди ответчиков бывший генеральный директор страховой организации Виктория Казакова, бенефициары Владимир Казаков и Михаил Королев.

В ходе конкурсного производства Агентство установило, что руководители компании "необоснованно перечисляли денежные средства в пользу третьих лиц и использовали другие схемы по выводу активов из организации, что привело к ее банкротству", говорится в информации.

Лицензию на осуществление обязательного медицинского страхования (ОМС) у компании "Спасские ворота-М" ЦБ РФ отозвал 10 декабря 2020 года. Решение было принято регулятором в том числе в связи с нарушением правил инвестирования, с искажением финансовой отчетности, "с учетом наличия угрозы правам и законным интересам застрахованных лиц, стабильности финансового (страхового рынка) в части обязательного медицинского страхования". В апреле 2021 года Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом, конкурсным управляющим было назначено АСВ.

В компании "Спасские ворота-М" по ОМС было застраховано свыше 1,6 млн человек, основной регион страхования – Москва. Страхователям из числа участвующих в программе ОМС г. Москвы было предложено выбрать другого страховщика ОМС. Выбор новой страховой организации осуществили 172,6 тыс. граждан за период до конца февраля 2021 года.

Не сделавшие выбор 1,6 млн застрахованных по ОМС в СГ "Спасские ворота-М", не осуществившие замену страховщика в установленный срок, с 1 марта 2021 года были распределены между другими страховщиками ОМС пропорционально числу застрахованных лиц в каждой из них. В результате число застрахованных по ОМС увеличилось в АО "СК "СОГАЗ-Мед", АО "МАКС-М", ООО "МСК "Медстрах", ООО "СМК РЕСО-Мед", ООО "Капитал МС" и ООО "СК "Ингосстрах-М".