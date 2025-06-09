"Мосбиржа" c 10 июня начнет рассчитывать индекс биткойна

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Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - "Московская биржа" с 10 июня начнет рассчитывать и публиковать индекс МосБиржи ПФИ Биткойна, сообщила торговая площадка.

Код индекса - MOEXBTC.

Для расчета индекса биткойна будут использоваться данные о ценах бессрочных фьючерсов и свопов на пару BTCUSDT с четырех крупнейших криптобирж: Binance, Bybit, OKX и Bitget.

Индекс будет рассчитываться как средневзвешенное значение цен с учетом весовых коэффициентов отобранных торговых площадок. Весовые коэффициенты криптобирж рассчитываются на основе торговых объемов отслеживаемых инструментов и будут пересматриваться ежеквартально.

В перспективе индикатор может быть использован в качестве базового актива для финансовых инструментов, отмечается в сообщении.

Периодичность расчета индекса - один раз в день в 12:30 по московскому времени.

"Мосбиржа" ранее в июне запустила торги расчетным фьючерсным контрактом на акции инвестиционного фонда iShares Bitcoin Trust ETF, следующего за ценой биткойна. Инструмент доступен только квалифицированным инвесторам.