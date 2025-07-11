Курс биткойна достиг нового рекорда, превысив $118 тысяч

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - Курс биткойна продолжает расти и обновлять исторические максимумы благодаря сильному спросу со стороны институциональных инвесторов и нацеленной на поддержку криптовалют политике президента США Дональда Трампа, сообщает Trading Economics.

В ходе торгов в пятницу биткойн подорожал на 4% - до $118,2 тыс. С начала текущего года его курс поднялся примерно на 26%, за последние двенадцать месяцев - более чем вдвое.

Инвесторы будут внимательно следить за предстоящей "криптонеделей", которая начнется 14 июля. В это время, как ожидается, законодатели США рассмотрят несколько ключевых законопроектов о регулировании цифровых активов.

Кроме того, рынки продолжают отслеживать более общие риски на фоне растущей торговой напряженности. При этом протокол последнего заседания Федеральной резервной системы показал, что большинство чиновников готовы к снижению процентных ставок в этом году, что в целом рассматривается как благоприятный шаг для биткойна, отмечают аналитики.