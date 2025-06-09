Запуск корабля Crew Dragon с коммерческим экипажем к МКС перенесен еще на сутки

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Полет четвертой миссии частных астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) по программе компании Axiom Space, планировавшийся во вторник, перенесен на 11 июня, сообщило NASA.

Причиной являются неблагоприятные погодные условия в районе космодрома.

Первоначально запуск корабля Crew Dragon компании SpaceX с коммерческим экипажем предполагался еще 29 мая, но был перенесен из-за технических проблем, а затем его отложили на 10 июня в связи непогодой, а также необходимостью дополнительного времени для проверки систем корабля.

В состав экипажа входят астронавт Axiom и бывший астронавт NASA, командир Пегги Уитсон, пилот корабля, представитель Индии Шубаншу Шукла и специалисты миссии из Венгрии и Польши Тибор Капу и Славош Узнански.

На данный момент запуск корабля Crew Dragon с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX планируется осуществить со стартового комплекса 39А Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде 11 июня в 8:00 по времени Восточного побережья США (в 15:00 по Москве).

Стыковка со станцией предполагается 12 июня. Экипаж корабля будет находиться на МКС две недели, в течение которых будет работать вместе с действующим экипажем станции. Астронавты проведут на ее борту около 60 различных научных исследований.

Первая миссия коммерческих астронавтов Axiom 1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на станции на неделю дольше. Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom 1 оценивалась в $55 млн. Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в рамках соглашения с SpaceX планируется совершать два-три раза в год.