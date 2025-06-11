Корабль Crew Dragon с коммерческим экипажем в среду стартует к МКС

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Многоразовый пилотируемый корабль Crew Dragon с четырьмя коммерческими туристами в среду стартует к Международной космической станции (МКС) в рамках программы компании Axiom Space, сообщает NASA.

Запуск корабля с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX будет осуществлен со стартового комплекса 39В Космического центра имени Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде в 08:00 по времени Восточного побережья США (в 15:00 по Москве).

В состав экипажа входят астронавт Axiom и бывший астронавт NASA, командир Пегги Уитсон, пилот корабля, представитель Индии Шубаншу Шукла и специалисты миссии из Венгрии и Польши Тибор Капу и Славош Узнански.

Стыковка со станцией предполагается 12 июня. Экипаж корабля будет находиться на МКС две недели, в течение которых будет работать вместе с действующим экипажем станции. Астронавты проведут на ее борту около 60 различных научных исследований.

Первая миссия коммерческих астронавтов Axiom 1 состоялась в апреле 2022 года. Изначально она была рассчитана на 10 дней, однако из-за непогоды в месте приводнения у берегов Флориды четверо астронавтов пробыли на станции на неделю дольше. Стоимость полета для каждого члена миссии Axiom 1 оценивалась в $55 млн. Полеты с космическими туристами по программе компании Axiom Space в рамках соглашения с SpaceX планируется совершать два-три раза в год.