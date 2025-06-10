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Больше всего убыточных договоров ОСАГО за год зафиксировано в Дагестане и Чечне

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Самое большое количество убыточных договоров ОСАГО за период с 1 апреля 2024 года по 31 марта 2025 года было зафиксировано в Республике Дагестан и Чеченской Республике, сообщил Российский союз автостраховщиков (РСА). Анализ проводился на основе статистики ОСАГО по территориям с учетом долей договоров, переданных в перестраховочный пул ОСАГО, куда попадают наиболее убыточные полисы "автогражданки", выравнивая убыточность в сегменте по территориям.

Первое место в списке высокоубыточных регионов в ОСАГО за рассматриваемый период заняла Республика Дагестан: там в пул было передано 81% заключенных договоров "автогражданки".

На втором месте по данному показателю оказалась Чеченская Республика: в перестрахование там было передано 63% заключенных договоров ОСАГО, а на третьем – Республика Ингушетия – 58,9%. При этом средняя доля договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, в целом по РФ составляет 9,2%.

"В регионе-лидере доля высокоубыточных договоров ОСАГО превышает среднюю по РФ почти в 9 раз. Такие высокие показатели в первую очередь могут говорить о большом количестве высокорискованных сегментов ОСАГО, наличии недобросовестных практик, высокой частоте аварий на дорогах и низком уровне безопасности дорожного движения", - сказал президент РСА Евгений Уфимцев, чьи слова приводятся в сообщении союза.

Четвертое место по доле переданных в перестраховочный пул договоров ОСАГО заняла Карачаево-Черкесская Республика – в пул было передано 53% договоров ОСАГО, заключенных в регионе. На пятом – Кабардино-Балкарская Республика (48,7%), на шестом – Приморский край (47,6%), на седьмом – Республика Северная Осетия - Алания (42,2%), на восьмом – Республика Тыва (34,6%), на девятом Республика Бурятия (32,4%), на десятом – Республика Саха (Якутия) (27,3%).

При этом, согласно статистике РСА, в крупнейших городах РФ – Москве и Санкт-Петербурге – отмечаются низкие показатели доли высокоубыточных договоров ОСАГО. Так, в Москве в перестраховочный пул было передано 4,3% договоров, в Санкт-Петербурге – 3,6% (это самая низкая доля по России за период).

По словам Уфимцева, для нормализации показателя в регионах требуется четкая и слаженная работа региональных властей и представителей региональных подразделений страховых компаний, формирующих рабочие группы по противодействию страховому мошенничеству в проблемных регионах. "Активная работа в этом направлении поможет не только уменьшить долю высокоубыточных договоров ОСАГО, передаваемых в перестраховочный пул, но и повысить ценовую доступность обязательного страхования автогражданской ответственности в регионе", - отметил он.

РСА Российский союз автостраховщиков Дагестан Чечня ОСАГО
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